Звезда «Слова пацана» рассекретил свою возлюбленную

Слава Копейкин

Актер Слава Копейкин подтвердил роман с артисткой Яной Енжаевой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Копейкин вышел в свет с Енжаевой на закрытой вечеринке в Москве. На мероприятии пара обнималась и целовалась. Еще в «Шоу Воли» артист рассказывал, что завел роман.

«Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» — рассказывал актер.

Яна Енжаева

Копейкин стал известен после роли Валеры Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

29-летняя Яна Енжаева получила популярность после ролей в сериалах «Молодежка» и «Праздники».

В апреле Копейкин признался, что на протяжении года страдал от затяжной депрессии, во время которой занимался самоуничтожением. По словам актера, во время депрессии он чувствовал себя нормально, только когда принимал алкоголь. Затем артист понял, что нужно искать другой способ справиться с расстройством.

Ранее Ольга Бузова позвала на свидание Славу Копейкина. Телеведущая предложила актеру сходить в кино или в театр.