Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 апреля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Деревянко, Лель, Понарошку: звезды на светской премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход картины «Почему ты?» с Даниилом Воробьевым в главной роли

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ эротической драмы «Почему ты?» режиссера и сценариста Александра Проста. Вместе с постановщиком и продюсером Александром Цыпкиным картину презентовали исполнители главных ролей — Даниил Воробьев и Ангелина Загребина

Во время загрузки произошла ошибка.

На светском вечере собрались Павел Деревянко с новой возлюбленной Зоей Фуць, Ирена Понарошку с мужем, Ирина Горбачева, Екатерина Шпица, Катя Лель, Влад Лисовец, Денис Шведов, Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Ирина Безрукова и многие другие.

Режиссер, презентуя фильм, отметил, что он получился легким и нежным, хотя сам съемочный процесс был напряженным и самоотверженным. Ангелина Загребина призналась, что их фильм «о любви, от которой невозможно скрыться при всем своем желании».

«Мой герой — это человек в кризисе среднего возраста, и он готов снести все привычные ценности, которые его душат, когда появляется такая возможность», — заключил Даниил Воробьев.

Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета фильма «Почему ты?» — 42-летний женатый бизнесмен Андрей (Воробьев) и 22-летняя студентка Алла (Загребина), которые знакомятся через сайт, где состоятельные мужчины ищут девушек для времяпровождения за отдельную плату.

Алла, желая стать самостоятельной и сепарироваться от матери, начинает встречаться с Андреем за деньги. Но уже после первой встречи герой понимает, что испытывает с девушкой ранее неизведанные чувства. За свою любовь героям придется бороться.  

В широкий прокат фильм «Почему ты?» выходит 25 апреля.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Ангелина Загребина
Влад Лисовец
Влад Лисовец
родригез
Тимур Родригез
Катя Лель
Катя Лель
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Ирена Понарошку
Ирена Понарошку
Почему ты?
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Екатерина Шпица
Екатерина Шпица
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Мосгаз. Дело № 10: Метроном
Трейлер
Кадр из сериала «Мужчина в полный рост»
Мужчина в полный рост
Трейлер (англ.)
Волшебник Изумрудного города
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь