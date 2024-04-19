Шпица, Деревянко, Лель, Понарошку: звезды на светской премьере фильма

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ эротической драмы «Почему ты?» режиссера и сценариста Александра Проста. Вместе с постановщиком и продюсером Александром Цыпкиным картину презентовали исполнители главных ролей — Даниил Воробьев и Ангелина Загребина.
На светском вечере собрались Павел Деревянко с новой возлюбленной Зоей Фуць, Ирена Понарошку с мужем, Ирина Горбачева, Екатерина Шпица, Катя Лель, Влад Лисовец, Денис Шведов, Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Ирина Безрукова и многие другие.
Режиссер, презентуя фильм, отметил, что он получился легким и нежным, хотя сам съемочный процесс был напряженным и самоотверженным. Ангелина Загребина призналась, что их фильм «о любви, от которой невозможно скрыться при всем своем желании».
«Мой герой — это человек в кризисе среднего возраста, и он готов снести все привычные ценности, которые его душат, когда появляется такая возможность», — заключил Даниил Воробьев.
В центре сюжета фильма «Почему ты?» — 42-летний женатый бизнесмен Андрей (Воробьев) и 22-летняя студентка Алла (Загребина), которые знакомятся через сайт, где состоятельные мужчины ищут девушек для времяпровождения за отдельную плату.
Алла, желая стать самостоятельной и сепарироваться от матери, начинает встречаться с Андреем за деньги. Но уже после первой встречи герой понимает, что испытывает с девушкой ранее неизведанные чувства. За свою любовь героям придется бороться.
В широкий прокат фильм «Почему ты?» выходит 25 апреля.