Шпица, Деревянко, Лель, Понарошку: звезды на светской премьере фильма

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ эротической драмы «Почему ты?» режиссера и сценариста Александра Проста. Вместе с постановщиком и продюсером Александром Цыпкиным картину презентовали исполнители главных ролей — Даниил Воробьев и Ангелина Загребина.

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Режиссер, презентуя фильм, отметил, что он получился легким и нежным, хотя сам съемочный процесс был напряженным и самоотверженным. Ангелина Загребина призналась, что их фильм «о любви, от которой невозможно скрыться при всем своем желании».

«Мой герой — это человек в кризисе среднего возраста, и он готов снести все привычные ценности, которые его душат, когда появляется такая возможность», — заключил Даниил Воробьев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356411&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета фильма «Почему ты?» — 42-летний женатый бизнесмен Андрей (Воробьев) и 22-летняя студентка Алла (Загребина), которые знакомятся через сайт, где состоятельные мужчины ищут девушек для времяпровождения за отдельную плату.

Алла, желая стать самостоятельной и сепарироваться от матери, начинает встречаться с Андреем за деньги. Но уже после первой встречи герой понимает, что испытывает с девушкой ранее неизведанные чувства. За свою любовь героям придется бороться.