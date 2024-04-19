Снигирь, Яценко, Крыжовников представили новый сериал: репортаж с премьеры

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Я знаю, кто тебя убил». Проект представили исполнители главных ролей Александр Яценко, Юлия Снигирь, Михаил Тройник и Ольга Озоллапиня, продюсеры Жора Крыжовников и Федор Бондарчук, сценарист Денис Уточкин и другие.
Среди звездных гостей мероприятия оказались Алла Сигалова, Тимур Родригез, Екатерина Кабак, Софья Лебедева, Яна Крайнова и другие.
Перед показом создатели сериала вышли к зрителям с приветственным словом. Жора Крыжовников, выступающий в проекте в качестве креативного продюсера, заметил, что хорошая примета — проводить премьеру в кинотеатре «Художественный», потому что «это идеально подходит к тому качеству, которое этот сериал обрел благодаря артистам, сценаристам, режиссеру». Также Крыжовников добавил, что всем кинематографистам стоит стремиться к тому, чтобы фильмы назывались художественными.
Александр Яценко был немногословен и пожелал зрителям приятного просмотра, а Юлия Снигирь призналась, что «получала невероятное удовольствие от съемок», и пошутила, что название «Я знаю, кто тебя убил» — про ее волосы. Для роли в этом проекте актрисе завивали волосы, чтобы сделать мелкие кудри.
Сериал «Я знаю, кто тебя убил» — это детективный триллер о системном администраторе Германе (Яценко), который потерял единственного близкого человека — сестру Еву (Снигирь), и теперь мстит ее бывшему мужу Олегу (Тройник), похитив его маленькую дочь.
Премьера сериала состоится 1 мая в онлайн-кинотеатре Wink.