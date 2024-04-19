Снигирь, Яценко, Крыжовников представили новый сериал: репортаж с премьеры

Перед показом создатели сериала вышли к зрителям с приветственным словом. Жора Крыжовников, выступающий в проекте в качестве креативного продюсера, заметил, что хорошая примета — проводить премьеру в кинотеатре «Художественный», потому что «это идеально подходит к тому качеству, которое этот сериал обрел благодаря артистам, сценаристам, режиссеру». Также Крыжовников добавил, что всем кинематографистам стоит стремиться к тому, чтобы фильмы назывались художественными.