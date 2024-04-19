На ММКФ покажут студенческие работы Леонида Гайдая и Станислава Ростоцкого

Кроме того, в программе «Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда» представят фильмы в монтажных версиях, которые еще никто не видел. «Это абсолютные архивные сенсации, картины отреставрированы специально для показа на Московском международном кинофестивале. Теперь они уже благодаря ММКФ и усилиям Госфильмофонда будут отреставрированы навсегда — мы запускаем в этом году такой большой стратегический проект с фондом и будем показывать каждый год новые сокровища на фестивале. В этом году смотрим “Охоту на лис” Вадима Абдрашитова, “Тугой узел” Михаила Швейцера с Олегом Табаковым и “Кубанские казаки” Ивана Пырьева», — пояснил Кудрявцев.