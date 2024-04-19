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19 апреля 2024, новость

На ММКФ покажут студенческие работы Леонида Гайдая и Станислава Ростоцкого

На фестивале также представят фильмы в монтажных версиях, которые еще никто не видел
Леонид Гайдай за работой
Леонид Гайдай за работой | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Учебные и дипломные работы советских режиссеров Леонида Гайдая и Станислава Ростоцкого покажут на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), также в программу включены неизвестные монтажные версии фильмов Вадима Абдрашитова и Ивана Пырьева. Об этом в интервью ТАСС рассказал программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

«Потрясающая вещь — программа ВГИКа. На ней мы покажем учебные и дипломные работы великих режиссеров мирового и советского кино: “Душеньки-подруженьки” (режиссер Леонид Гайдай, Моко Акопян, Николай Литус), “Пути-дороги” (режиссер Станислав Ростоцкий)», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в программе «Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда» представят фильмы в монтажных версиях, которые еще никто не видел. «Это абсолютные архивные сенсации, картины отреставрированы специально для показа на Московском международном кинофестивале. Теперь они уже благодаря ММКФ и усилиям Госфильмофонда будут отреставрированы навсегда — мы запускаем в этом году такой большой стратегический проект с фондом и будем показывать каждый год новые сокровища на фестивале. В этом году смотрим “Охоту на лис” Вадима Абдрашитова, “Тугой узел” Михаила Швейцера с Олегом Табаковым и “Кубанские казаки” Ивана Пырьева», — пояснил Кудрявцев.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков

Ранее стало известно, что в основной конкурс 46-го ММКФ вошли фильмы из Германии, Австрии, Ирана и Румынии.

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В основной конкурс 46-го ММКФ вошли фильмы из Германии, Австрии, Ирана и Румынии
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