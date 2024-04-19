Создатели сериала «Фоллаут» анонсировали второй сезон

Стриминговый сервис Amazon Prime продлил научно-фантастический сериал «Фоллаут» на второй сезон, спустя неделю после выхода первого. Об этом сообщает Deadline.

«Планка фанатов этой культовой видеоигры была очень высока, и на данный момент мы превзошли их ожидания. Но при этом привлекли миллионы новых поклонников франшизы», — отметила глава компании Дженнифер Салке.

Она официально объявила о производстве вторых эпизодов, отметив, что шоу вошло в тройку лучших тайтлов компании.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240134&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Deadline предполагает, что съемки второго сезона перенесут в Калифорнию, а сериальная вселенная пополнится Нью-Вегасом — местом, которое есть в игре, но проигнорировано в шоу.

Действие сериала «Фоллаут» разворачивается спустя 200 лет после ядерной войны, попутно следуя за тремя героями: жительницей убежища Люси Маклин (Элла Пернелл), вышедшей на поверхность на поиски отца, воителем Братства Стали Максимусом (Аарон Мотен) и гулем Купером Ховардом (Уолтон Гоггинс).

Шоураннерами «Фоллаут» выступили известные по «Миру Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Премьера первого сезона состоялась 12 апреля 2024 года.