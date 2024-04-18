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18 апреля 2024, новость

Спилберг снимает фильм об НЛО, основанный на собственной идее

Режиссер культового «Инопланетянина» вновь вернется к теме пришельцев
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Стивен Спилберг работает над фильмом об НЛО. Об этом сообщает издание Variety.

По данным издания, фильм будет основываться на собственной идее создателя «Инопланетянина». Сценарий к проекту напишет Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия: невыполнима» и «Человек-паук»). Однако другие детали неизвестны.

В начале января сообщалось, что студия Universal запускает в разработку новый фильм по «Миру Юрского периода», планируя полностью перезагрузить вселенную. Сценарий к ней также напишет Кепп — автор «Парка Юрского периода» 1993 года и второй части франшизы «Затерянный мир» 1997 года.

Отмечалось, что изюминкой нового фильма станет совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. Продюсерами выступят Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл (все части «Назад в будущее») и Патрик Кроули («Легенды осени»).

В октябре 2023 года ходили слухи, что Спилберг может начать съемки ремейка «Буллитта» с Брэдли Купером в главной роли в 2024 году.

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