Стоянов рассказал, как гримировался под Брежнева в сериале

Юрий Стоянов в сериале «Игры»

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал о секретах роли генсека ЦК компартии СССР Леонида Брежнева в сериале «Игры», повествующем о событиях перед московской Олимпиадой-80. Он сообщил, что при подготовке к съемкам грим не использовался.

«У меня есть некоторое сходство с Брежневым, поэтому грима на мне в этом фильме нет, есть наклеенные брови и парик, больше ничего. Я современник этих событий, в 1980 году мне было 23 года и я уже работал в театре», — рассказал Стоянов.

Корреспондент издания напомнил, что Стоянов уже играл Брежнева в «Городке». По словам артиста, между тем Брежневым и нынешним есть большая разница, поскольку в юмористической передаче это был анекдотичный персонаж, а в сериале — реальный исторический.

Режиссером сериала выступил Евгений Стычкин. Помимо Стоянова, в картине снимались Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие актеры. Выход запланирован на лето 2024 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356751&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.