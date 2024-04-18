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18 апреля 2024, новость

Стоянов рассказал, как гримировался под Брежнева в сериале

Ранее Стоянов уже играл Леонида Брежнева в юмористическом шоу «Городок»
Кадр из сериала «Олимпиада»
Юрий Стоянов в сериале «Игры»

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН рассказал о секретах роли генсека ЦК компартии СССР Леонида Брежнева в сериале «Игры», повествующем о событиях перед московской Олимпиадой-80. Он сообщил, что при подготовке к съемкам грим не использовался.

«У меня есть некоторое сходство с Брежневым, поэтому грима на мне в этом фильме нет, есть наклеенные брови и парик, больше ничего. Я современник этих событий, в 1980 году мне было 23 года и я уже работал в театре», — рассказал Стоянов.

Корреспондент издания напомнил, что Стоянов уже играл Брежнева в «Городке». По словам артиста, между тем Брежневым и нынешним есть большая разница, поскольку в юмористической передаче это был анекдотичный персонаж, а в сериале — реальный исторический.

Режиссером сериала выступил Евгений Стычкин. Помимо Стоянова, в картине снимались Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие актеры. Выход запланирован на лето 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого Стоянов рассказал, как послал режиссера Никиту Михалкова. Актер не поверил, что ему звонит сам Михалков. 

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