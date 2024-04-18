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18 апреля 2024, новость

Пальто и Айгуль из «Слова пацана» застряли в Дубае из-за наводнения

Актеры Леон Кемстач и Анна Пересильд не могут вернуться в Россию из-за разбушевавшейся стихии
Леон Кемстач и Анна Пересильд
Леон Кемстач и Анна Пересильд

В Дубае из-за продолжительных дождей затопило улицы, торговые центры и даже аэропорт. Вылететь из страны не могут не только простые граждане, но и популярные звезды. Еще недавно исполнитель роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 15-летний Леон Кемстач снимал забавные видео на улицах, которые ушли под воду. Но потом ему стало не до шуток: актер попросту не смог вернуться в Россию.

Леон записал видео, на котором он шел до аэропорта буквально по воде: актер снял обувь и босиком с чемоданом на плече добирался до места. Правда, из-за этого он опоздал на свой рейс в Москву.

Кемстач взял билеты на другое время и, чтобы не опоздать, остался в аэропорту. Свободных мест для ожидания не нашлось, поэтому несколько часов актер лежал на полу рядом со своими вещами.

«Сказали, что самолеты на сегодня отменяются. Завтра будут рейсы только с 9 утра. Поэтому я сейчас поеду домой спать. Очень устал, лежал на полу, сделал себе койку из вещей, чтобы холодно не было. И вылетать уже буду завтра, скорее всего. Очень грустно, что не смог сегодня вылететь. Еще довольно критично, у меня важная съемка, и я на нее уже никак физически не успеваю. Отменили все из-за погоды», — пожаловался Леон подписчикам.

Оказалось, что Кемстач не единственный актер из «Слова пацана», который не смог вернуться в Россию. В такой же ситуации оказалась и Анна Пересильд, сыгравшая в сериале Айгуль.

«Мы сегодня вылетаем из Дубая, и наш рейс уже переносили два раза. Спасибо!» — заявила актриса.

Ранее Анфиса Чехова показала обстановку в затопленном Дубае.  

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