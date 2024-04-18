На актера-иноагента Трескунова подали в суд из-за долгов за квартиру

У известного актера Семена Трескунова (признан в России иноагентом) нашли долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за квартиру в Москве и обязали их выплатить. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
После начала спецоперации на Украине артист покинул Россию и в данный момент проживает в Испании. Во время своего отсутствия он не платил за электричество, водоснабжение и отопление в столичной квартире, в связи с чем у него накопилась задолженность. В результате ГБУ «Жилищник» подал на актера иск в суд, который постановил, что Трескунов должен выплатить коммунальщикам более 10 тысяч рублей.
Ранее актер Трескунов пожаловался, что не может найти работу после эмиграции. Он также сменил имя за границей «из прагматических соображений».