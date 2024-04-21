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21 апреля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Много экшена и немного кринжа: каким получился новый фильм про Алису Селезневу

Герои произведений Кира Булычева вновь путешествуют во времени и по киноэкранам — в подростковом боевике «Сто лет тому вперед» с россыпью российских звезд. Рассказываем, каким получилось это эффектное, но имеющее мало отношения к оригиналу кино

О чем фильм «Сто лет тому вперед»

Старшеклассник Коля Герасимов, за хулиганство оставленный в школе после уроков, вскрывает подсобку кабинета физики и находит там сферический сгусток энергии, который тут же забрасывает подростка на 100 лет вперед.

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В зеленой Москве XXII века Коля сталкивается со сверстницей Алисой Селезневой. Она тут же понимает, что ее новый знакомый прибыл из прошлого. Выясняется, что именно там, в Москве вековой давности, по стечению обстоятельств затерялась Алисина мама Кира, чьи следы девочка уже долго и безуспешно ищет. Доставшаяся же Коле загадочная сфера оказывается не только ключом к воссоединению семьи Селезневых, но и мощным артефактом, за которым охотятся космические пираты.

Зачем смотреть

Новая версия «Ста лет тому вперед», почти не имеющая отношения ни к книгам Булычева, ни к их предыдущим экранизациям (остались только имена и знаменитая песня Крылатова/Энтина), — не выдающийся, но вполне добротный подростковый боевик. Алиса (Даша Верещагина) и Коля (Марк Эйдельштейн) симпатичные и достаточно живые, современным подросткам они понравятся, несмотря на то, что рэп, который сочиняет Герасимов, целевая аудитория скорее всего охарактеризует словом «кринж».

Экшен-сцен в фильме предостаточно, за самые зрелищные отвечают в первую очередь Кира (Виктория Исакова) и Весельчак У (Александр Петров). Исакова, как выясняется, неплохо смотрится в образе загримированной под школьную училку экшен-героини, однако появляется на экране ненадолго (как и Константин Хабенский, сыгравший папу Алисы).

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Зато Петрова много, пусть он и переигрывает в тех сценах, где сценарий заставляет его говорить, а не размахивать конечностями. В этом плане его оттеняет Юра Борисов в образе безэмоционального пирата Глота — роли, не требующей особой актерской игры.

Отдельно стоит отметить визуальный ряд — в картине много компьютерной графики, одна Москва представлена на экране в трех видах, и только современная версия города выглядит узнаваемой. Две версии столицы из будущего получились невероятно разными: город-парк с разбросанными тут и там стильными зданиями против мрачных трущоб, напоминающих Лос-Анджелес из «Бегущего по лезвию» (впрочем, оба варианта проигрывают мегаполису из фильма Скотта 1982 года).

Кроме того, по фильму разбросаны пасхалки, призванные порадовать поклонников киновселенной Marvel и других известных медиафраншиз (в кадре, к примеру, появляется копия молота Тора).

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

В «Ста годах тому вперед», как следует из предыдущих абзацев, есть очень много всего — в том числе избыточный хронометраж в 140 минут. Но нет ни свежих идей или образов, ни каких-либо свойств, кроме самых поверхностных, связывающих ленту с работами Булычева.

«Сто лет» образца 2024 года — кино с совсем другими интонациями и настроением, здесь действуют не те персонажи, возникают иные ситуации. Алиса, в частности, получилась гораздо более взрослой, чем когда-либо ранее, да и готовность применить физическую силу она демонстрирует чаще любой из предыдущих Алис.

Попытка снять оригинальный фантастический фильм, понятный сегодняшним детям и подросткам, вызывает уважение, но получившееся кино трудно назвать оригинальным. Использование же имен из книг Булычева в данном случае выглядит довольно циничным маркетинговым ходом.

8.0
Сто лет тому вперед
2024/Россия6+боевикприключенияфантастика
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