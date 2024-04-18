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18 апреля 2024, новость

Ирина Горбачева рассказала, почему побрилась налысо

Знаменитость призналась, что «это очень необычное ощущение»

Актриса Ирина Горбачева объяснила, почему решила побриться налысо. Слова знаменитости приводит портал «Страсти».

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В разговоре с журналистами 36-летняя актриса заявила, что побрилась, потому что сожгла волосы.

«И поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась», — ответила Горбачева.

Знаменитость также призналась, что «это очень необычное ощущение». Актриса считает, что хотя бы раз в жизни можно побриться налысо.

В середине июня 2023 года Ирина Горбачева подтвердила информацию, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова на тот момент ходили достаточно давно, потому что бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Позже актриса уточнила, что разошлась с Савлеповым в частности по политическим причинам.

Ранее Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной.

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