Ирина Горбачева рассказала, почему побрилась налысо

Актриса Ирина Горбачева объяснила, почему решила побриться налысо. Слова знаменитости приводит портал «Страсти».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239912&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В разговоре с журналистами 36-летняя актриса заявила, что побрилась, потому что сожгла волосы.

«И поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась», — ответила Горбачева.

Знаменитость также призналась, что «это очень необычное ощущение». Актриса считает, что хотя бы раз в жизни можно побриться налысо.

В середине июня 2023 года Ирина Горбачева подтвердила информацию, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова на тот момент ходили достаточно давно, потому что бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Позже актриса уточнила, что разошлась с Савлеповым в частности по политическим причинам.

Ранее Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной.