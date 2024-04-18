Ирина Горбачева рассказала, почему побрилась налысо

Актриса Ирина Горбачева объяснила, почему решила побриться налысо. Слова знаменитости приводит портал «Страсти».
В разговоре с журналистами 36-летняя актриса заявила, что побрилась, потому что сожгла волосы.
«И поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась», — ответила Горбачева.
Знаменитость также призналась, что «это очень необычное ощущение». Актриса считает, что хотя бы раз в жизни можно побриться налысо.
В середине июня 2023 года Ирина Горбачева подтвердила информацию, что развелась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Слухи о расставании Горбачевой и Савлепова на тот момент ходили достаточно давно, потому что бывших супругов перестали вместе замечать на публике. Позже актриса уточнила, что разошлась с Савлеповым в частности по политическим причинам.
Ранее Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной.