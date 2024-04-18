Леонардо ДиКаприо сыграет Фрэнка Синатру в новом фильме Мартина Скорсезе

Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе работает над новым фильмом — биографической лентой о жизни и творчестве Фрэнка Синатры. Главную роль в байопике исполнит Леонардо ДиКаприо, уже неоднократно сотрудничавший со знаменитым режиссером. О новой работе творческого тандема со ссылкой на источники сообщает Variety.

По информации издания, актер сыграет самого певца, а образ его второй супруги, Авы Гарднер, воплотит на экране Дженнифер Лоуренс. Незадолго до этого актеры вместе снялись в сатирическом научно-фантастическом фильме «Не смотрите наверх» режиссера Адама МакКея.

Съемки предстоящего байопика пока не начались. Как пишет Variety, вероятно, шоураннеры столкнутся с определенными сложностями. Дело в том, что дочь исполнителя, Тина Синатра, полностью контролирующая наследие артиста, пока не дала согласия на производство ленты.