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18 апреля 2024, новость

Леонардо ДиКаприо сыграет Фрэнка Синатру в новом фильме Мартина Скорсезе

В съемках байопика также примет участие Дженнифер Лоуренс
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе работает над новым фильмом — биографической лентой о жизни и творчестве Фрэнка Синатры. Главную роль в байопике исполнит Леонардо ДиКаприо, уже неоднократно сотрудничавший со знаменитым режиссером. О новой работе творческого тандема со ссылкой на источники сообщает Variety.

По информации издания, актер сыграет самого певца, а образ его второй супруги, Авы Гарднер, воплотит на экране Дженнифер Лоуренс. Незадолго до этого актеры вместе снялись в сатирическом научно-фантастическом фильме «Не смотрите наверх» режиссера Адама МакКея.

Примечательно, что Леонардо ДиКаприо уже неоднократно работал и с самим Скорсезе. Он снимался в нескольких фильмах постановщика, среди которых — «Волк с Уолл-стрит», «Отступники», «Остров проклятых», «Авиатор» и «Банды Нью-Йорка».

Съемки предстоящего байопика пока не начались. Как пишет Variety, вероятно, шоураннеры столкнутся с определенными сложностями. Дело в том, что дочь исполнителя, Тина Синатра, полностью контролирующая наследие артиста, пока не дала согласия на производство ленты.

Несмотря на это, кинопроект уже вызвал интерес у ряда крупнейших студий. Съемками фильма планирует заняться Sony, однако Apple, финансировавшая «Убийц цветочной луны» Скорсезе, также заинтересована в продолжении сотрудничества с режиссером.

Незадолго до этого стало известно, что ДиКаприо также сыграет в новом фильме Пола Томаса Андерсона, снявшего оскароносные драмы «Нефть» и «Призрачная нить». Подробности предстоящего проекта пока неизвестны, однако сообщается, что в съемках также примут участие Шон Пенн и Реджина ХоллЧужая ненависть», «Законопослушный гражданин»).

Ранее стало известно, что Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика». 

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