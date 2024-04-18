Фильм на вечер: виртуозный it-триллер с Сальмой Хайек

Винсент и Антон одержимы невыполнимой, на первый взгляд, бизнес-идеей, способной принести им миллионы долларов. Братья хотят протянуть оптоволоконный кабель, который обеспечит рекордно быструю скорость передачи информации, между двумя биржами — практически через всю страну.
Ради одной миллисекунды, которая позволит им обогнать конкурентов, героям приходится жертвовать собственным здоровьем, врать, рисковать и противостоять роковой Эве Торрес, беспринципному злому гению, которая пойдет на все, чтобы план Винсента и Антона провалился.
«Операция “Колибри”» — виртуозный финансовый триллер, который точно отвлечет вашу голову от насущных проблем, загрузив в нее тонну экономических терминов. Не всегда понятно, но очень интересно и последовательно герои раскручивают свою великую аферу, одновременно разбираясь с личными драмами.
В центре этой хитросплетенной и остроумной истории — первоклассные актерские работы Александра Скарсгарда в роли неуклюжего гения и Джесси Айзенберга, сыгравшего амбициозного энтузиаста, готового жертвовать собой ради идеи. Компанию им составляет Сальма Хайек, блестяще воплотившая образ жесткой и властной бизнесвумен.