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18 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: виртуозный it-триллер с Сальмой Хайек

Разминаем мозги, пытаясь разобраться в тонкостях финансовой аферы, которую проворачивают голливудские звезды в фильме «Операция “Колибри”»
Во время загрузки произошла ошибка.

Винсент и Антон одержимы невыполнимой, на первый взгляд, бизнес-идеей, способной принести им миллионы долларов. Братья хотят протянуть оптоволоконный кабель, который обеспечит рекордно быструю скорость передачи информации, между двумя биржами — практически через всю страну.

Ради одной миллисекунды, которая позволит им обогнать конкурентов, героям приходится жертвовать собственным здоровьем, врать, рисковать и противостоять роковой Эве Торрес, беспринципному злому гению, которая пойдет на все, чтобы план Винсента и Антона провалился.

«Операция “Колибри”» — виртуозный финансовый триллер, который точно отвлечет вашу голову от насущных проблем, загрузив в нее тонну экономических терминов. Не всегда понятно, но очень интересно и последовательно герои раскручивают свою великую аферу, одновременно разбираясь с личными драмами.

В центре этой хитросплетенной и остроумной истории — первоклассные актерские работы Александра Скарсгарда в роли неуклюжего гения и Джесси Айзенберга, сыгравшего амбициозного энтузиаста, готового жертвовать собой ради идеи. Компанию им составляет Сальма Хайек, блестяще воплотившая образ жесткой и властной бизнесвумен.

6.5
Операция «Колибри»
2018/Канада16+триллер
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