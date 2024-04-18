Фильм на вечер: виртуозный it-триллер с Сальмой Хайек

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456250021&hash=455f1336891c98df&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Винсент и Антон одержимы невыполнимой, на первый взгляд, бизнес-идеей, способной принести им миллионы долларов. Братья хотят протянуть оптоволоконный кабель, который обеспечит рекордно быструю скорость передачи информации, между двумя биржами — практически через всю страну.

Ради одной миллисекунды, которая позволит им обогнать конкурентов, героям приходится жертвовать собственным здоровьем, врать, рисковать и противостоять роковой Эве Торрес, беспринципному злому гению, которая пойдет на все, чтобы план Винсента и Антона провалился.

«Операция “Колибри”» — виртуозный финансовый триллер, который точно отвлечет вашу голову от насущных проблем, загрузив в нее тонну экономических терминов. Не всегда понятно, но очень интересно и последовательно герои раскручивают свою великую аферу, одновременно разбираясь с личными драмами.