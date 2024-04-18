42-летняя Натали Портман снялась для глянца в провокационном образе

Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Фотографии опубликованы в соцсети.
На обложке 42-летняя звезда предстала в откровенном образе. Актриса была одета в черное прозрачное боди Dior, которое дополнила бюстгальтером и трусами с завышенной талией. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой, а стилисты уложили волосы в локоны.
Портман отправила воздушный поцелуй, глядя в камеру. Автором съемки выступила фотограф Эллен фон Унверт.
8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле прошлого года, и только в феврале процесс официально завершился.
В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенджамином Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенджамин поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.