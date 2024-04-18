42-летняя Натали Портман снялась для глянца в провокационном образе

Натали Портман

Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Фотографии опубликованы в соцсети.

На обложке 42-летняя звезда предстала в откровенном образе. Актриса была одета в черное прозрачное боди Dior, которое дополнила бюстгальтером и трусами с завышенной талией. Визажисты сделали знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой, а стилисты уложили волосы в локоны.

Портман отправила воздушный поцелуй, глядя в камеру. Автором съемки выступила фотограф Эллен фон Унверт.

8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле прошлого года, и только в феврале процесс официально завершился.