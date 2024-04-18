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18 апреля 2024, новость

Российский актер рассказал о работе с Моникой Беллуччи

Даниил Воробьев назвал итальянскую диву обычной женщиной, которая понимает юмор
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Даниил Воробьев рассказал в беседе с NEWS.ru, что ему понравилось работать с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Воробьев снялся с Беллуччи в сериале «Ривьера». Он назвал артистку обычной женщиной.

«Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия», — отметил актер.

В марте режиссер Эмир Кустурица заявил, что ему пришлось «немного прикрывать» итальянскую актрису Монику Беллуччи в фильме «По млечному пути». Кинематографист объяснил, что ему стыдно снимать так, чтобы зритель «все видел». Несмотря на это, у режиссера всегда в кино часто присутствуют эротические сцены.

Накануне 59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в комбинезоне с вырезом

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