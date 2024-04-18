Стало известно, сколько Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Alloverpress

Актриса Анджелина Джоли заработала $100 миллионов на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.

В новых судебных документах адвокаты Анджелины Джоли обвиняют Брэда Питта в том, что он пытается «финансово истощить» актрису и «высосать из нее все соки» с помощью развода. Однако журналисты утверждают, что Джоли смогла увеличить свой капитал после расставания с экс-супругом.

По информации прессы, актриса получила около $100 миллионов. В эту сумму вошли алименты, подарки детям и деньги от продажи ее 50% доли в винодельне «Chateau Miraval French».

Журналисты отметили, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приобрели виноградник за $60 миллионов в 2008 году. После вложений актера его стоимость составляет $164 миллиона.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.