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18 апреля 2024, новость

Стало известно, сколько Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом

Актриса смогла увеличить свой капитал после расставания с бывшим супругом
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Alloverpress

Актриса Анджелина Джоли заработала $100 миллионов на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.

В новых судебных документах адвокаты Анджелины Джоли обвиняют Брэда Питта в том, что он пытается «финансово истощить» актрису и «высосать из нее все соки» с помощью развода. Однако журналисты утверждают, что Джоли смогла увеличить свой капитал после расставания с экс-супругом.

По информации прессы, актриса получила около $100 миллионов. В эту сумму вошли алименты, подарки детям и деньги от продажи ее 50% доли в винодельне «Chateau Miraval French».

Журналисты отметили, что Анджелина Джоли и Брэд Питт приобрели виноградник за $60 миллионов в 2008 году. После вложений актера его стоимость составляет $164 миллиона.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Недавно Анджелина Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне «Chateau Miraval French» до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

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