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18 апреля 2024, новость

Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

Эта кинокартина должна была стать его последним полнометражным фильмом
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино | Источник: Legion-Media.ru

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тарантино решил придумать другой сценарий для своей десятой кинокартины, которая должна стать его последним полнометражным фильмом.

В мае 2023 года Тарантино рассказал, что его новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.

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