Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

Тарантино решил придумать другой сценарий для своей десятой кинокартины, которая должна стать его последним полнометражным фильмом.

В мае 2023 года Тарантино рассказал, что его новая картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие ленты происходит в Калифорнии в 1977 году. В конце марта режиссер подтвердил, что закончил сценарий к своему последнему фильму.