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17 апреля 2024, новость

Эмили Ратаковски засняли на свидании с кинорежиссером

Модель заметили в Нью-Йорке с 37-летним Ноа Сакко
Эмили Ратаковски в фильме «Искусство обмана»
Эмили Ратаковски в фильме «Искусство обмана»

Модель и актриса Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летнюю модель заметили вместе с 37-летним кинорежиссером Ноа Сакко 15 апреля в Нью-Йорке. Знаменитостей подловили папарацци, когда они отправились на ужин. После свидания Сакко проводил модель до дома.

Для романтического вечера звезда подиумов выбрала красную полупрозрачную рубашку, черный топ, леопардовую юбку-карандаш и белые кроссовки Adidas Samba.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

После этого модель замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023 года Эмили засняли за поцелуями с экс-участником группы One Direction Гарри Стайлсом. В конце октября Ратаковски заметили в объятиях актера Стефана Бака в Париже.

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