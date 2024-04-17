Эмили Ратаковски засняли на свидании с кинорежиссером

Эмили Ратаковски в фильме «Искусство обмана»

Модель и актриса Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летнюю модель заметили вместе с 37-летним кинорежиссером Ноа Сакко 15 апреля в Нью-Йорке. Знаменитостей подловили папарацци, когда они отправились на ужин. После свидания Сакко проводил модель до дома.

Для романтического вечера звезда подиумов выбрала красную полупрозрачную рубашку, черный топ, леопардовую юбку-карандаш и белые кроссовки Adidas Samba.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.