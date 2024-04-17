Ирина Пегова похвасталась букетом от возлюбленного

Ирина Пегова опубликовала в личном блоге видео, которое она записала в домашней обстановке. Актриса похвасталась роскошным букетом, который подарил ей возлюбленный. Правда, рассекречивать его имя она не стала.
«До сих пор получаю цветы от вас. Этот мне подарил молодой человек мой любимый за то, что я получила звание. А это сегодня мне подарили на съемочной площадке за то, что я стала народной артисткой. Так красиво, такое удовольствие! Класс!» — сообщила звезда кино.
Поклонники порадовались за актрису и отметили, что она заслуженно получила звание народной артистки.
Напомним, Ирина Пегова — российская актриса театра и кино. Она известна зрителям по таким проектам, как «Космос как предчувствие», «Пассажирка», «СуперБобровы», «Экипаж», «Родные», «Старое ружье», «Акушерка», «Комиссарша» и др. Звание народной артистки России она получила в начале апреля.
Пегова была замужем за актером Дмитриев Орловым, они развелись в 2011 году.