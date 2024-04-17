Ирина Пегова похвасталась букетом от возлюбленного

Ирина Пегова опубликовала в личном блоге видео, которое она записала в домашней обстановке. Актриса похвасталась роскошным букетом, который подарил ей возлюбленный. Правда, рассекречивать его имя она не стала.

«До сих пор получаю цветы от вас. Этот мне подарил молодой человек мой любимый за то, что я получила звание. А это сегодня мне подарили на съемочной площадке за то, что я стала народной артисткой. Так красиво, такое удовольствие! Класс!» — сообщила звезда кино.