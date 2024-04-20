Николас показывает настоящего Кейджа: зачем смотреть новый хоррор с актером

О чем фильм «Судная ночь в Аркадии»

В недалеком постапокалиптическом будущем хмурый мужчина по имени Пол живет на уединенной ферме с сыновьями-подростками Джозефом и Томасом. Днем троица занимается хозяйством (хотя Том регулярно сбегает на соседнюю ферму, чтобы повидаться с его ровесницей Шарлоттой), а на ночь запирается в доме — с наступлением темноты из пещер выбираются стаи кровожадных монстров.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356622&hash=a8dd6989ff89fb6b&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Человечество столкнулось с ними примерно 15 лет назад, когда Джо и Том были еще младенцами. Откуда твари взялись и как с ними справиться, никто не знает. За прошедшие годы выжившие вроде привыкли и научились защищаться, но однажды Джо замечает, что поведение монстров начинает меняться.

Зачем смотреть

Эта лента — что-то вроде «Тихого места» для не очень богатых, в целом добротная, но вторичная смесь из хоррора и семейной драмы. Ситуации и характеры предсказуемые, чтобы не сказать шаблонные — например, в паре Джо-Том один является скорее ботаником, второй отвечает за физическую силу. Тем не менее, сыгравшие братьев Максуэлл Дженкинс («Джек Ричер») и звезда «Оно» Джейден Мартелл отлично работают в тандеме, их ссоры и примирения выглядят вполне убедительными.

Кадр из фильма «Судная ночь в Аркадии»

При этом неправильно было бы утверждать, что в «Судной ночи в Аркадии» нет уж совсем ничего оригинального. Созданные для фильма монстры вышли достаточно необычными, чтобы вызвать любопытство даже у самых искушенных поклонников жанра.

Кроме того, отца главных героев сыграл Николас Кейдж. Правда, фанатов актера может разочаровать тот факт, что большую часть хронометража он ведет себя сдержанней, чем можно было ожидать. Для таких зрителей в финале приготовили эффектный эпизод, в котором Николас показывает настоящего Кейджа.

Почему можно не смотреть

Сюжетные натяжки, невнятные мотивировки героев, трясущаяся камера и темная картинка — характерные свойства многих низкобюджетных (и не только) хорроров, и у «Судной ночи» они тоже есть.