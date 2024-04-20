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20 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Матвеев сразу в двух ролях и Янковский снимаются в сериале: первые кадры

Актеры появятся в криминальной драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Появились первые кадры со съемок криминальной драмы «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым, Стасей Милославской и Филиппом Янковским в главных ролях. В сериале также заняты Гоша Куценко, Алла Сигалова и Линда Лапиньш.

Матвеев играет провинциального неудачника Юру Афанасьева, невероятно похожего на главу криптомафии Воронова (его роль тоже исполняет Матвеев). Аферист хочет на время скрыться, посадив Юрия на свое место. Но Воронова убивают, а охрана путается и спасает не своего босса, а несчастного Юру.

Отныне Афанасьеву нужно вживаться в образ Воронова, вести его нелегальный бизнес и делить постель с его девушкой.

«Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее», — поделился работой над ролью Максим Матвеев.

Сценарий сериала написал Сергей Минаев в сотрудничестве с однофамилецем Дмитрием Минаевым. Режиссером стал Игорь Твердохлебов, поставивший сериал «Библиотекарь» и два сезона «Триггера».

Сериал «Чужие деньги» выйдет в онлайн-кинотеатре Иви в 2025 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Филипп Янковский
Игорь Твердохлебов
Игорь Твердохлебов
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Стася Милославская
Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
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Чужие деньги
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