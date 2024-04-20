Матвеев сразу в двух ролях и Янковский снимаются в сериале: первые кадры

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Матвеев играет провинциального неудачника Юру Афанасьева, невероятно похожего на главу криптомафии Воронова (его роль тоже исполняет Матвеев). Аферист хочет на время скрыться, посадив Юрия на свое место. Но Воронова убивают, а охрана путается и спасает не своего босса, а несчастного Юру.

Отныне Афанасьеву нужно вживаться в образ Воронова, вести его нелегальный бизнес и делить постель с его девушкой.

«Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее», — поделился работой над ролью Максим Матвеев.

Сценарий сериала написал Сергей Минаев в сотрудничестве с однофамилецем Дмитрием Минаевым. Режиссером стал Игорь Твердохлебов, поставивший сериал «Библиотекарь» и два сезона «Триггера».

Сериал «Чужие деньги» выйдет в онлайн-кинотеатре Иви в 2025 году.