Редкий выход: Виктория Исакова посетила премьеру с 8-летней дочерью

Напомним, Виктория Исакова в 2003 году вышла замуж за актера и режиссера Юрия Мороза. До встречи с ней он был женат на актрисе Марине Левтовой, которая трагически погибла в 2000 году. В этом браке у режиссера родилась дочь Дарья Мороз, которая также одной из первых посмотрела фильм «Сто лет тому вперед» на премьере.