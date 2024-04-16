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16 апреля 2024, новостьКрасная дорожка

Редкий выход: Виктория Исакова посетила премьеру с 8-летней дочерью

Актриса презентовала фильм «Сто лет тому вперед»
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Виктория Исакова впервые за долгое время показала свою восьмилетнюю дочь Варвару. 

47-летняя актриса вместе с наследницей посетили премьеру фильма «Сто лет тому вперед», в котором Исакова сыграла одну из главных ролей.

Для светского выхода артистка выбрала темное платье в пол, а ее дочь — платье такого же тона с белоснежным воротником.

Напомним, Виктория Исакова в 2003 году вышла замуж за актера и режиссера Юрия Мороза. До встречи с ней он был женат на актрисе Марине Левтовой, которая трагически погибла в 2000 году. В этом браке у режиссера родилась дочь Дарья Мороз, которая также одной из первых посмотрела фильм «Сто лет тому вперед» на премьере. 

В основу фильма «Сто лет тому вперед» положена одноименная фантастическая повесть Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.

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