Редкий выход: Виктория Исакова посетила премьеру с 8-летней дочерью

Виктория Исакова впервые за долгое время показала свою восьмилетнюю дочь Варвару.
47-летняя актриса вместе с наследницей посетили премьеру фильма «Сто лет тому вперед», в котором Исакова сыграла одну из главных ролей.
Для светского выхода артистка выбрала темное платье в пол, а ее дочь — платье такого же тона с белоснежным воротником.
Напомним, Виктория Исакова в 2003 году вышла замуж за актера и режиссера Юрия Мороза. До встречи с ней он был женат на актрисе Марине Левтовой, которая трагически погибла в 2000 году. В этом браке у режиссера родилась дочь Дарья Мороз, которая также одной из первых посмотрела фильм «Сто лет тому вперед» на премьере.
В основу фильма «Сто лет тому вперед» положена одноименная фантастическая повесть Кира Булычева из цикла об Алисе Селезневой.