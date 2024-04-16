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16 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: будоражащий шпионский триллер по реальной истории

Погружаемся в интригующую историю про обольстительную ложь с героями триллера «Шпион, которого не было»
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1993 год. Таинственный незнакомец знакомится с группой студентов, представляясь агентом британской разведки, и вербует их для особо важной миссии — выследить членов Ирландской Республиканской Армии, внедренных в студенческое сообщество. Спустя время мужчина сообщает молодым людям, что они раскрыты, и увозит их из университета в неизвестном направлении.

Спустя несколько лет успешная юристка Элис в очередной раз идет с работы мимо автосалона. Между ней и одним из продавцов автомобилей, обольстительным Робертом Хэнсоном, завязывается разговор, а затем — романтические отношения. В какой-то момент Роберт признается Элис, что его настоящая фамилия — Фригард, и что на самом деле он не менеджер, а агент МИ-5.

Женщина готова принять некоторую загадочность своего возлюбленного, они даже планируют совместный бизнес и открывают общий счет в банке. Но однажды все звоночки, на которые Элис предпочитала закрывать глаза, выливаются в оглушительные последствия.

Основанный на реальных событиях триллер «Шпион, которого не было» начинается как интригующая шпионская история и разворачивается в напряженную психологическую игру, предлагающую зрителям ответить на вопрос — возможно ли устоять перед манипуляциями и сладкой ложью человека, которому ты безоговорочно доверяешь?

Помимо отличной драматургии, лента держится на блестящих актерских работах Джеймса Нортона и Джеммы Артертон, разыгрывающих страстные и увлекательные «кошки-мышки».

6.6
Шпион, которого не было
2022/США16+драматриллер
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