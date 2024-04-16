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16 апреля 2024, новость

Иван Охлобыстин рассказал о работе с Наталией Орейро

Актер назвал аргентинскую звезду «работоспособной и некапризной»
Иван Охлобыстин и Наталия Орейро
Иван Охлобыстин и Наталия Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с изданием «СтарХит», что ему было несложно работать с аргентинской артисткой Наталией Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу».

Охлобыстин заявил, что Орейро — хорошая, улыбчивая и «веселенькая» актриса, которая быстро влилась в коллектив. Артист отметил, что коллега работоспособная и некапризная.

«Я обратил внимание на ее профессиональный подход ко всему. И при этом открытый человек», — рассказал актер.

По словам Охлобыстина, из-за языкового барьера ему пришлось общаться с Орейро через переводчика и жестами.

«Я выражал ей свое восхищение, но не более, чтобы не грузить. Людей много, чего отвлекать. Плюс для нее здесь чужая среда, языком она не владеет, но кое-что понимает. Говорит всем “привет”», — поделился артист.

14 апреля Наталия Орейро уехала из России. Орейро приезжала на съемки в фильме «Письмо Деду Морозу», которые проходили в Подмосковье. Как отмечал Mash, финальной локацией проекта с актрисой стала усадьба Ивановское в Подольске. Почти месяц ее территория была огорожена, а внутрь никого не пускали.

Ранее фанатам Орейро не разрешили сфотографироваться со звездой в Карелии.

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