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17 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Самбурская играет роковую блондинку в новом фильме с Кологривым: первые кадры

Актеры появятся в комедии «Кореша»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Настасья Самбурская появится в неожиданном образе на экранах — в экшен-комедии «Кореша» режиссера Дениса Павлова она стала яркой блондинкой.

В картине актриса исполнила одну из главных ролей — девушку по имени Вика.

«Кореша» — полнометражный приквел сериала «Макс и Гусь», который, в свою очередь, является спин-оффом сериала «Зема». В центре сюжета — друзья Макс и Гусь, которые промышляют криминалом.

Испонитель роли Макса Никита Кологривый пообещал, что теперь хулиганить будет только в кино. «Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми», — напутствует зрителям Кологривый.

В картине также снялись Георгий Дронов, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Игорь Жижикин, Никита Джигурда и другие.

По сюжету, Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитета Германа Эдуардовича (Горевой). Тогда Герман берет в заложники Гуся и заставляет его разгребать бесхозные гаражи, на месте которых бизнесмен решил построить самый лучший в Пензе отель. Теперь двум «корешам» предстоит выпутываться из этих проблем.

В широкий прокат комедия выходит 18 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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