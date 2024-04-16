Бледные и боятся света: новый вид муравьев назвали в честь Волан-де-Морта

В Западной Австралии, в регионе Пилбара, обнаружили новый вид муравьев, который может одолеть многоножку намного крупнее себя. Об этом сообщает научный журнал ZooKeys.
«Они гнездятся и добывают корм исключительно под землей и могут одолеть многоножку намного крупнее себя», — рассказал ведущий автор исследования доктор Марк Вонг.
Новый вид муравьев назвали Leptanilla Voldemort — в честь главного злодея серии фильмов «Гарри Поттер» лорда Волан-де-Морта. Эти насекомые отличаются бледностью, стройным телосложением, тонкими ногами, а также длинными и острыми челюстями.
Муравьи этого вида боятся света и предпочитают находиться в тени. Они живут колониями, в которых около сотни рабочих подчиняются матке, следует из публикации.
Читайте также: в каком порядке смотреть «Гарри Поттера»