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16 апреля 2024, новость

Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3 в кино»

Премьера третьей части франшизы «Соник в кино» ожидается в декабре 2024 года
Киану Ривз
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Актер и музыкант Киану Ривз подарит голос ежу Шэдоу в третьей части экранизации популярной видеоигры «Соник 3 в кино». Других главных героев озвучат Бен Шварц (Соник) и Джим Керри (Доктор Эггман).

Об участии Киану в съемках сообщает Variety со ссылкой на свой источник. В компании Paramount Pictures, работающей над фильмом, информацию пока не прокомментировали.

Кинокартина по серии игр от компании Sega появится на экранах 20 декабря. Это одна из самых успешных франшиз Paramount: кассовые сборы первых двух частей составили 725,2 миллиона долларов.

Помимо актерской карьеры, у Ривза есть своя рок-группа Dogstar. Коллектив был активен в 90-х, даже выступал на разогреве у гигантов — Дэвида Боуи и Bon Jovi. Позднее творчество команды сошло на нет, однако во время пандемии музыканты воссоединились и стали работать над новым материалом. Результатом реюниона стал первый за 23 года альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, который вышел в прошлом октябре.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз серьезно повредил ногу на съемках фильма «Удача». 

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