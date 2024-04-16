Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3 в кино»

Актер и музыкант Киану Ривз подарит голос ежу Шэдоу в третьей части экранизации популярной видеоигры «Соник 3 в кино». Других главных героев озвучат Бен Шварц (Соник) и Джим Керри (Доктор Эггман).
Об участии Киану в съемках сообщает Variety со ссылкой на свой источник. В компании Paramount Pictures, работающей над фильмом, информацию пока не прокомментировали.
Кинокартина по серии игр от компании Sega появится на экранах 20 декабря. Это одна из самых успешных франшиз Paramount: кассовые сборы первых двух частей составили 725,2 миллиона долларов.
Помимо актерской карьеры, у Ривза есть своя рок-группа Dogstar. Коллектив был активен в 90-х, даже выступал на разогреве у гигантов — Дэвида Боуи и Bon Jovi. Позднее творчество команды сошло на нет, однако во время пандемии музыканты воссоединились и стали работать над новым материалом. Результатом реюниона стал первый за 23 года альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, который вышел в прошлом октябре.
Ранее сообщалось, что Киану Ривз серьезно повредил ногу на съемках фильма «Удача».