Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3 в кино»

Помимо актерской карьеры, у Ривза есть своя рок-группа Dogstar. Коллектив был активен в 90-х, даже выступал на разогреве у гигантов — Дэвида Боуи и Bon Jovi. Позднее творчество команды сошло на нет, однако во время пандемии музыканты воссоединились и стали работать над новым материалом. Результатом реюниона стал первый за 23 года альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, который вышел в прошлом октябре.