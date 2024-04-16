Эмма Уотсон снялась в откровенном образе в честь 34-летия

Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, снялась топлес в честь своего 34-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
На размещенном черно-белом снимке знаменитость предстала в брюках, повернувшись к камере боком. Видно, что на время съемки звезда решила отказаться от бюстгальтера и добавила к своему образу круглые серьги, браслеты и кольца.
Также Уотсон поделилась кадром, на котором она позировала перед фотографом в мокрой майке. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены и уложены назад.
Ранее Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино.