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16 апреля 2024, новость

«Было отвратно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» раскритиковал «Слово пацана»

Актер Алексей Нилов заявил, что испытал отвращение при просмотре нашумевшего сериала
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Актер Алексей Нилов в шоу «Легенда» для RTVI признался, что ему было неприятно смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся. Тут же блатная романтика», — высказался Нилов.

При этом артист высоко оценил работу съемочной группы. По словам Нилова, он посмотрел весь сериал целиком и сделал вывод, что операторы и режиссер Жора Крыжовников отлично выполнили свою работу. Артист назвал «Слово пацана» достойным сериалом и выразил мнение, что у шоу был очень хороший маркетинг. Нилов считает, что практически любое произведение искусства можно распиарить до такой же степени.

«То есть это, наверное, войдет в учебники по маркетингу — как нужно раскручивать сериал. Слава Богу, что сериал достойный. Но также можно раскрутить и любое… нецензурное слово», — пошутил звезда «Улиц разбитых фонарей».

Накануне Жора Крыжовников стал лучшим режиссером Национальной премии в области веб-контента. Приз V Национальной премии вручили ему за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». 

Во время загрузки произошла ошибка.
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