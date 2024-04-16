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16 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Ходченкова-Бастинда и Власенко-Тотошка в экранизации сказки

Смотрите первый трейлер нового «Волшебника Изумрудного города»
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Появился первый тизер-трейлер сказочного блокбастера «Волшебник Изумрудного города», основанного на знаменитой повести Александра Волкова.

Роль Элли исполнила Екатерина Червова. Папой девочки стал Егор Корешков, мамой — Софья Лебедева. В злодейку Бастинду перевоплотилась Светлана Ходченкова. Тотошку сыграл джек-рассел-терьер Уджер, а голос песику подарил Денис Власенко.

Фильм рассказывает о приключениях Элли и ее пса Тотошки в удивительной стране Жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка отправляется на поиски Волшебника (Дмитрий Чеботарев). Сопровождают ее Страшила (Евгений Чумак), Железный Дровосек (Юрий Колокольников) и Трусливый Лев (Артур Ваха). Путь будет сложным, ведь путешественникам придется сразиться со злой колдуньей Бастиндой.

«Мы прошли огромный путь, чтобы выбрать актеров, которые сыграют наших персонажей. И мы сделали, мне кажется, абсолютно невероятный рывок в свежести прочтения, кто должен воплотить героев, знакомых наизусть по любимой книге детства», — рассказывает про работу над фильмом режиссер Игорь Волошин.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года.

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