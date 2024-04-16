Трейлер дня: Ходченкова-Бастинда и Власенко-Тотошка в экранизации сказки

Фильм рассказывает о приключениях Элли и ее пса Тотошки в удивительной стране Жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка отправляется на поиски Волшебника (Дмитрий Чеботарев). Сопровождают ее Страшила (Евгений Чумак), Железный Дровосек (Юрий Колокольников) и Трусливый Лев (Артур Ваха). Путь будет сложным, ведь путешественникам придется сразиться со злой колдуньей Бастиндой.