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16 апреля 2024, новость

Бизнес Кончаловского терпит убытки на фоне передачи доли Высоцкой

Компания режиссера потеряла 21 млн рублей
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: Leonardo Puccini
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: Leonardo Puccini

Доходы кинокомпании и продюсерского центра режиссера Андрея Кончаловского ушли в минус на 22,4 млн рублей после того, как постановщик передал доли своей супруге Юлии Высоцкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изначально доли в обеих компаниях были поделены между Кончаловским, Высоцкой и директором проекта «Едим Дома» Евгением Степановым. Затем режиссер передал часть своих ценных бумаг неизвестному ООО, но через четыре месяца владелицей контрольного пакета акций стала жена постановщика. По данным канала, подобная схема была проделана как в отношении кинокомпании, так и продюсерского центра.

Сейчас, отмечает Mash, компаниями руководит Юрий Гришин, давний бизнес-партнер четы Кончаловских. После передачи доли в компаниях Высоцкой кинокомпания потеряла 21,3 млн рублей, а центр — 1,1 млн рублей.

В конце марта сообщалось, что Высоцкая потеряла миллионы из-за бизнеса по доставке еды. Сообщалось, что кулинарный стартап ООО «СиДжей» телеведущей потерял свыше 8 млн рублей за свою трехлетнюю историю.

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