Звезда «Приключений Буратино» оценила идею ремейка фильма

Елена Санаева в фильме «Приключения Буратино» (1976)

Идея режиссера Игоря Волошина снять современное прочтение сказки о Буратино изначально обречена на провал. Таким мнением в понедельник, 15 апреля, поделилась народная артистка России, исполнительница роли лисы Алисы в кинопроизведении Леонида Нечаева «Приключения Буратино» Елена Санаева.

По ее словам, в мире кинематографа уже есть примеры того, как снимались ремейки других фильмов, и из этого «ничего никогда не получалось». Нечаева сравнила создание оригинальной картины с любовью, которая случается только один раз.

«На нашей картине выросло три поколения. Где такие поэты-песенники, как [Булат] Окуджава и [Юрий] Энтин? Где такой композитор, как [Алексей] Рыбников? Или авторы будут брать ту же музыку? Сейчас актеров море, а у многих дикция плохая, потому что учат в частных школах за деньги. Поэтому не получится ничего. Потуги понятны, но чуда не произойдет. Это смешно», — приводятся слова Санаевой в Telegram-канале «Абзац».

Мотивацию режиссеров снимать ремейки на оригинальные фильмы народная артистка объяснила банальным отсутствием оригинальных идей для новых произведений.

12 апреля стало известно о новой версии сказки «Буратино», в которой снимутся Федор Бондарчук, Александр Петров, Виктория Исакова и многие другие звезды. Режиссер Волошин охарактеризовал свое прочтение истории Буратино как «новое, очень оригинальное и современное». Он также поделился, что в фильме планируется уйти от некоторых традиционных представлений.