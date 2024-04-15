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15 апреля 2024, новость

Уилл Смит неожиданно исполнил песню из «Людей в черном» на фестивале

Организаторы фестиваля Coachella заранее не анонсировали выступление актера
Уилл Смит
Уилл Смит | Источник: Legion-Media.ru

Актер и музыкант Уилл Смит неожиданно выступил на музыкальном фестивале Coachella. Артист исполнил трек Men in Black в образе из фильма «Люди в черном», в котором он сыграл одну из главных ролей.

Смит появился на сцене ближе к концу сета колумбийского певца Джея Балвина, сообщает CNN.

За трек Men in Black исполнитель получил премию «Грэмми» в 1998 году. Композиция вошла в дебютный альбом Смита Big Willie Style (1997). Свой последний музыкальный альбом рэпер выпустил в 2005-м.

В этом году на фестивале Coachella выступают Лана Дель Рей, Tyler, The Creator и Doja Cat. Специальным гостем мероприятия стала группа No Doubt, которая воссоединилась спустя девять лет затишья.

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