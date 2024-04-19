Стильный и борзый. Звезда «Миллионера из трущоб» снял боевик. Каким он получился?

О чем фильм «Манкимэн»

Еще молодой, но уже потрепанный индиец участвует в подпольных кулачных боях, скрываясь за псевдонимом Манкимэн (выбрать прозвище героя вдохновили легенды о Ханумане, которые ему читали в детстве). Пока что он не может справиться ни с одним оппонентом, но мечтает, что когда-нибудь разделается с шефом полиции и духовным гуру, ставшим крупной политической фигурой, — в результате действий обоих десятки лет назад была разрушена родная деревня и погибла мать Манкимэна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356643&hash=7959617347e94223&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Герой разрабатывает сложную схему, подразумевающую, в частности, что он устроится работать официантом в элитный клуб, чтобы поближе подобраться к своим жертвам. Со временем Манкимэн обнаруживает, что для достижения цели решительности, упрямства и изобретательности не достаточно.

Зачем смотреть

«Манкимэн» — режиссерский дебют актера Дева Пателя, который также выступил в качестве соавтора сценария и исполнителя главной роли. Патель, напомним, получил широкую известность в 2008-м благодаря съемкам в «Миллионере из трущоб» Дэнни Бойла. Собственно, у Бойла автор «Манкимэна» кое-что и заимствует: Патель снимает так же динамично, не боится сюрреализма и разбавляет жестокость юмором.

Кадр из фильма «Манкимэн»

Другие источники вдохновения тоже очевидны — более того, про Джона Уика даже вспоминает один из персонажей. Стриминг Netflix, когда-то планировавший выпустить ленту Пателя, позиционировал ее как «Джон Уик в Мумбаи». Позже менеджеры Netflix решили отказаться от этого релиза, предположив, что лента может не понравиться индийской аудитории. Это и к лучшему, «Манкимэн» — боевик, который имеет смысл смотреть на большом экране: стильный, борзый, да еще и с эффектным Пателем в качестве фронтмена.

Почему можно не смотреть

По всей видимости, Патель с таким азартом заимствует и цитирует, поскольку собственных идей у него пока не хватает. «Манкимэн» — добротный зрелищный экшен, в котором практически полностью отсутствуют свежие идеи; этнические нюансы добавляют колорита, но оригинальной эту ленту точно не назовешь.

Ну а тому, что режиссер-дебютант наступает на грабли, регулярно набивающие шишки на лбах мэтров, удивляться и вовсе не приходится. Патель, как и его старшие коллеги по жанру, чрезмерно увлекается насилием (иногда возникает ощущение, что он им упивается) и едва справляется с драматическими фрагментами. Финальное побоище получилось затянутым и перегруженным, и к концу «Манкимэн» начинает казаться фильмом в одинаковой степени зрелищным и утомительным.