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15 апреля 2024, новость

Александр Петров рассказал, считает ли Борисова конкурентом в кино

Актер назвал коллегу «безумно талантливым человеком»
Юрий Борисов и Александр Петров
Юрий Борисов и Александр Петров

Актер Александр Петров заявил в беседе с NEWS.ru, что не считает Юру Борисова своим конкурентом в кино.

Петров назвал Борисова своим коллегой и безумно талантливым человеком. Артист признался, что всегда с «огромным удовольствием» снимается в картинах с Борисовым. Актеры снялись в фильмах «Сто лет тому вперед» и «Вторжение». Петров понадеялся на дальнейшее сотрудничество с коллегой в будущем.

«И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым, как Юра Борисов», — поделился артист.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Он получил наибольшую известность после съемок в проекте «Полицейский с Рублевки». В фильмографии артиста более 70 работ. Он снялся в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!».

Ранее стало известно, что Александр Петров исполнит главную роль в семейном фэнтези «Горыныч».

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