Мишустин поздравил Ольгу Волкову с 85-летием

Ольга Волкова | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с 85-летием, отметив ее преданность профессии. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вы — невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии. Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях», — говорится в сообщении.

Мишустин пожелал Волковой крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего.

Ольга Волкова — народная артистка РФ, лауреат кинопремии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (2003, Яга в фильме Сергея Овчарова «Сказ про Федота-стрельца»).

В 1957—1970 годах Ольга Волкова была актрисой Ленинградского театра юного зрителя. В 1970—1976 годах служила в Ленинградском театре комедии (ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии им. Н. П. Акимова).