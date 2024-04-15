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15 апреля 2024, новостьЮбилеи

Мишустин поздравил Ольгу Волкову с 85-летием

Премьер-министр пожелал актрисе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего
Ольга Волкова
Ольга Волкова | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с 85-летием, отметив ее преданность профессии. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вы — невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии. Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях», — говорится в сообщении.

Мишустин пожелал Волковой крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего.

Ольга Волкова — народная артистка РФ, лауреат кинопремии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (2003, Яга в фильме Сергея Овчарова «Сказ про Федота-стрельца»).

В 1957—1970 годах Ольга Волкова была актрисой Ленинградского театра юного зрителя. В 1970—1976 годах служила в Ленинградском театре комедии (ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии им. Н. П. Акимова).

В 1976—1996 годах Ольга Волкова была актрисой Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург; до 1992 года — Ленинградский академический Большой драматический театр им. М. Горького).

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