Орейро в образе Снегурочки снялась в фильме с Биланом и Бледанс: первые кадры

Появились первые кадры из новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу», в котором Наталия Орейро сыграла саму себя.
Сюжет фильма разворачивается вокруг серьезного юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты и страхи неожиданно воплощаются в реальность благодаря его маленькому сыну — именно он находит старые папины письма Деду Морозу и отправляет их в почтовый ящик.
Одной из таких фантазий оказывается и Орейро, на которой маленький Петя когда-то мечтал жениться. Аргентинская звезда внезапно оказывается женой Безуглова и прекрасно говорит по-русски.
Вместе с героями актрисе предстоит пережить множество приключений в поисках того самого почтового ящика: бег по заводу, полет в минивэне на тяге воздушного шара, блуждание в заснеженном лесу, спуск в пещеру и, конечно, выступление на сцене в костюме Снегурочки.
Наталия призналась, что давно хотела нарядиться Снегурочкой: «С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада». В образе Снегурочки Орейро появляется в кадре вместе с Димой Биланом.
Для роли в фильме Наталии Орейро пришлось заучивать объемный текст на русском языке, много работать над произношением и адаптироваться к российской зиме — съемки проходили в горном парке Рускеала в Карелии, а также в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Помимо Орейро, главные роли в фильме исполнили Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, а также Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и другие звезды. Режиссером выступил Кирилл Кузин.
Производством фильма «Письмо Деду Морозу» занимается Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького при поддержке Фонда кино. Выход картины на большие экраны запланирован на зимние праздники 2025−2026 гг.