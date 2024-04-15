Орейро в образе Снегурочки снялась в фильме с Биланом и Бледанс: первые кадры

Появились первые кадры из новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу», в котором Наталия Орейро сыграла саму себя.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Сюжет фильма разворачивается вокруг серьезного юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты и страхи неожиданно воплощаются в реальность благодаря его маленькому сыну — именно он находит старые папины письма Деду Морозу и отправляет их в почтовый ящик.

Одной из таких фантазий оказывается и Орейро, на которой маленький Петя когда-то мечтал жениться. Аргентинская звезда внезапно оказывается женой Безуглова и прекрасно говорит по-русски.

Вместе с героями актрисе предстоит пережить множество приключений в поисках того самого почтового ящика: бег по заводу, полет в минивэне на тяге воздушного шара, блуждание в заснеженном лесу, спуск в пещеру и, конечно, выступление на сцене в костюме Снегурочки.

Наталия призналась, что давно хотела нарядиться Снегурочкой: «С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада». В образе Снегурочки Орейро появляется в кадре вместе с Димой Биланом.

Для роли в фильме Наталии Орейро пришлось заучивать объемный текст на русском языке, много работать над произношением и адаптироваться к российской зиме — съемки проходили в горном парке Рускеала в Карелии, а также в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.