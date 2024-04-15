Иван Янковский и Милош Бикович стали номинантами молодежной премии

«Премия “Дай Пять!” — показательное событие, где становится очевидно, кто завоевал детские сердца в этом году. Для каждого артиста — это огромный стимул работать еще усерднее. А теперь появились специальные номинации, в которых у каждого ребенка есть шанс выйти на сцену с их кумирами», — заявил Ваня Дмитриенко.