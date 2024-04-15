«Самая лучшая»: Юлия Снигирь показала редкие кадры с мамой

Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала видео, в котором собрала архивные семейные фото. Ролик начинается с черно-белых снимков, на которых мама актрисы Светлана Леонидовна запечатлена в молодом возрасте, и заканчивается ее совместным видео с внуком Федором.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-122141110&id=456240148&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Самую лучшую маму и бабушку — с днем рождения!» — трогательно подписала ролик звезда фильма «Мастер и Маргарита».

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что мама актрисы — очень красивая женщина: «Прекрасная мама невероятной Юлии», «Здоровья крепкого, настроения прекрасного, любви большой и счастья огромного», «Мама, как кинозвезда!», «Очаровательная у вас мама»

Некоторые отметили, что Снигирь очень похожа на свою родственницу: «Ну, теперь понятно, в кого Юлия такая красавица».