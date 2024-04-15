«Самая лучшая»: Юлия Снигирь показала редкие кадры с мамой

Юлия Снигирь в личном блоге опубликовала видео, в котором собрала архивные семейные фото. Ролик начинается с черно-белых снимков, на которых мама актрисы Светлана Леонидовна запечатлена в молодом возрасте, и заканчивается ее совместным видео с внуком Федором.
«Самую лучшую маму и бабушку — с днем рождения!» — трогательно подписала ролик звезда фильма «Мастер и Маргарита».
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что мама актрисы — очень красивая женщина: «Прекрасная мама невероятной Юлии», «Здоровья крепкого, настроения прекрасного, любви большой и счастья огромного», «Мама, как кинозвезда!», «Очаровательная у вас мама»
Некоторые отметили, что Снигирь очень похожа на свою родственницу: «Ну, теперь понятно, в кого Юлия такая красавица».
Напомним, Юлия Снигирь родилась в Тульской области в семье Светланы и Виктора Сирискиных. Фамилию Снигирь актриса получила от своего первого супруга — Алексея Снигиря.