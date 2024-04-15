Кологривый усомнился в актерском таланте Янковского

Звезда сериала « Слово пацана. Кровь на асфальте » актер Никита Кологривый усомнился в актерском таланте своего коллеги Ивана Янковского . Об этом он заявил в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Артист подчеркнул, что ему пришлось пройти большой кастинг, прежде чем он получил роль в «Слове пацана». «А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — сказал Кологривый.