Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
15 апреля 2024, новость

Кологривый усомнился в актерском таланте Янковского

Актер заявил, что коллега получил роль в «Слове пацана» без кастинга
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый усомнился в актерском таланте своего коллеги Ивана Янковского. Об этом он заявил в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Артист подчеркнул, что ему пришлось пройти большой кастинг, прежде чем он получил роль в «Слове пацана». «А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — сказал Кологривый.

Актер также выразил мнение, что Иван Янковский не сможет «переплюнуть» своего известного деда Олега Янковского. При этом Кологривый отметил, что коллега нравится ему «как друг».

Ранее Никита Кологривый признался в романе с актрисой Агатой Муцениеце.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Иван Янковский
Слово пацана399 р.
Слово пацана. Кровь на асфальте
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Даааааали!»
Даааааали!
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Шпион на всю голову»
Шпион на всю голову
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Дядя Леша»
Дядя Леша
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Девушка и море»
Девушка и море
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Воображаемые друзья
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь