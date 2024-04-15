Трибунцев играет благородного грабителя в сериале: первый трейлер

Появился тизер-трейлер комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в роли благородного грабителя. Вместе с ним снимались Анна Уколова и Сергей Лавыгин.
Трибунцев играет простого дворника дядю Лешу из Рыбинска. По ночам он грабит неприятных богачей, а все деньги он пускает на нужды детского дома, где и работает. Однажды свидетелем его преступления становятся трое воспитанников-хулиганов. Дяде Леше ничего не остается, как взять ребят в помощники.
Теперь герой будет не только робингудствовать, но и заниматься проблемами своих подопечных. Жизнь дяди Леши осложняется еще и тем, что по его следам идет проницательный следователь Павлов (Лавыгин).
Создатели «Дяди Леши» вдохновлялись фильмами Льва Кулиджанова и Эльдара Рязанова, в особенности грустной рязановской комедией «Берегись автомобиля», где бескорыстного вора Юрия Деточкина играл Иннокентий Смоктуновский.
«Я люблю говорить, что “Дядя Леша” — это самый душевный сериал года. В нем рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые
смыслы жизни», — рассказал режиссер комедии Дмитрий Невзоров.
Премьера сериала «Дядя Леша» состоится в ближайшее время в онлайн-кинотеатре KION.