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15 апреля 2024, новость

Трибунцев играет благородного грабителя в сериале: первый трейлер

В комедии «Дядя Леша» актер исполнил роль современного Юрия Деточкина
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился тизер-трейлер комедийного сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в роли благородного грабителя. Вместе с ним снимались Анна Уколова и Сергей Лавыгин.

Трибунцев играет простого дворника дядю Лешу из Рыбинска. По ночам он грабит неприятных богачей, а все деньги он пускает на нужды детского дома, где и работает. Однажды свидетелем его преступления становятся трое воспитанников-хулиганов. Дяде Леше ничего не остается, как взять ребят в помощники.

Теперь герой будет не только робингудствовать, но и заниматься проблемами своих подопечных. Жизнь дяди Леши осложняется еще и тем, что по его следам идет проницательный следователь Павлов (Лавыгин).

Создатели «Дяди Леши» вдохновлялись фильмами Льва Кулиджанова и Эльдара Рязанова, в особенности грустной рязановской комедией «Берегись автомобиля», где бескорыстного вора Юрия Деточкина играл Иннокентий Смоктуновский.

«Я люблю говорить, что “Дядя Леша” — это самый душевный сериал года. В нем рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые
смыслы жизни», — рассказал режиссер комедии Дмитрий Невзоров.

Премьера сериала «Дядя Леша» состоится в ближайшее время в онлайн-кинотеатре KION.

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