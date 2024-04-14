Звезда «Слова пацана» призвал не подражать героям сериала

Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев признался корреспондентам телеканала НТВ, что не видит романтизации «пацанского» образа жизни в сериале.

Минекаев осудил подобный образ жизни и призвал не подражать героям картины.

«Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни», — поделился актер.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Минекаев рассказывал, что занимал у матери деньги для переезда в Москву. Мать одолжила артисту 110 тысяч рублей, чтобы он мог обустроиться в столице России. По словам актера, первое время он снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работах без выходных.