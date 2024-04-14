Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 апреля 2024, новость

Стало известно об отъезде Натальи Орейро из России

Mash сообщил, что Наталья Орейро покинула Россию после съемок в Подмосковье
Наталия Орейро
Наталия Орейро | Источник: Legion-Media.ru

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро покинула Россию после съемок фильма «Письмо Деду Морозу» в Подмосковье. Об отъезде звезды телесериала «Дикий ангел» стало известно Telegram-каналу Mash.

Как пишет издание, финальной локацией для съемок стала усадьба Ивановское в Подольске, территория которой почти месяц была закрыта для посещения. По словам участников съемочной группы, после теракта в «Крокус Сити Холле» рабочие смены стали длиннее, а съемки закончились досрочно. В свою очередь, Орейро отменила поездки по России и поддержала пострадавших в соцсетях.

Ранее стало известно, что актриса совершила тур по Карелии. Орейро заметили пассажиры фирменного ретропоезда «Рускеальский экспресс», следующего по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — Сортавала. Певица путешествовала инкогнито и попыталась замаскироваться при помощи темных очков и шляпы. Кроме того, поклонникам не разрешили с ней сфотографироваться.

Наталья Орейро приехала на съемки в Россию 18 марта. Актриса прибыла из Уругвая в Санкт-Петербург, откуда добралась до Москвы на скоростном поезде «Сапсан». Ее приезд тщательно скрывался.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Письмо Деду Морозу
Наталия Орейро
Natalia Oreiro
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Воображаемые друзья
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь