47-летняя Джессика Честейн пришла на премию в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Джессика Честейн стала гостьей церемонии вручения премии «Прорыв», которая состоялась 13 апреля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.
На светском мероприятии 47-летняя Джессика Честейн появилась в элегантном образе. Актриса вышла в свет в фиолетовом платье-макси с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Наряд подчеркнул фигуру звезды. Джессика Честейн также надела колье с белым камнем, несколько колец и туфли. Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и розовой помадой, а стилисты — легкую укладку.
Среди гостей премии были Марго Робби, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Мишель Йео, а также Кэти Перри и Орландо Блум, которые впервые за долгое время появились на публике.