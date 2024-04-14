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14 апреля 2024, новостьКрасная дорожка

47-летняя Джессика Честейн пришла на премию в платье с глубоким декольте

Звезда «Интерстеллара» вышла в свет в элегантном образе

Голливудская актриса Джессика Честейн стала гостьей церемонии вручения премии «Прорыв», которая состоялась 13 апреля в Лос-Анджелесе. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

На светском мероприятии 47-летняя Джессика Честейн появилась в элегантном образе. Актриса вышла в свет в фиолетовом платье-макси с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Наряд подчеркнул фигуру звезды. Джессика Честейн также надела колье с белым камнем, несколько колец и туфли. Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и розовой помадой, а стилисты — легкую укладку.

Среди гостей премии были Марго Робби, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Мишель Йео, а также Кэти Перри и Орландо Блум, которые впервые за долгое время появились на публике.

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