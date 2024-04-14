47-летняя Джессика Честейн пришла на премию в платье с глубоким декольте

На светском мероприятии 47-летняя Джессика Честейн появилась в элегантном образе. Актриса вышла в свет в фиолетовом платье-макси с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Наряд подчеркнул фигуру звезды. Джессика Честейн также надела колье с белым камнем, несколько колец и туфли. Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и розовой помадой, а стилисты — легкую укладку.