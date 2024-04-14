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14 апреля 2024, новость

Звезда «Терминатора» хотела уйти из кино из-за болей

63-летняя Линда Хэмилтон заявила, что устала быть крутой
Линда Хэмилтон в фильме «Терминатор 2»
Линда Хэмилтон в фильме «Терминатор 2» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса и звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон призналась, что хотела уйти из кино из-за болей в бедренном суставе и необходимости, несмотря на это, играть физически сильных женщин. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

63-летняя Хэмилтон призналась, что передумала ради роли в пятом сезоне сериала «Очень странные дела».

«Я подумывала о пенсии не потому, что нет работы, а потому, что устала быть крутой. Бедро болело уже пару лет», — призналась она.

После того, как Хэмилтон заявила своему агенту об уходе из кино, ей предложили роль в «Очень странных делах».

«Его спросили: “Линда Хэмилтон свободна от июня до июня?” А он ответил “да”, даже со мной не посоветовался», — сказала она.

Звезда «Терминатора» также пошутила, что испортила себе любимый сериал, сезоны которого раньше не пропускала. По словам Хэмилтон, из-за синдрома самозванца она никогда не смотрит проекты, в которых снимается.

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