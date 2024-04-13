Машков и Гармаш будут претендовать на роль князя Киевского

Владимир Машков | Источник: Алексей Молчановский

Кинокомпания Никиты Михалкова снимет масштабный исторический проект «Королева Анна» о русской правительнице Франции. Об этом сообщает aif.ru.

Сюжет картины развернется в XI веке и будет развиваться вокруг судьбы младшей дочери князя Киевского Ярослава Мудрого — княжны Анны, которую в некоторых источниках называют Анной Русской. Производство должно начаться в середине лета и закончиться к концу 2024 года, премьера запланирована на 2025 год.