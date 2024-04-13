Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 апреля 2024, новость

Машков и Гармаш будут претендовать на роль князя Киевского

Кинокомпания Михалкова снимет картину «Королева Анна» о русской правительнице Франции
Владимир Машков
Владимир Машков | Источник: Алексей Молчановский

Кинокомпания Никиты Михалкова снимет масштабный исторический проект «Королева Анна» о русской правительнице Франции. Об этом сообщает aif.ru.

Сюжет картины развернется в XI веке и будет развиваться вокруг судьбы младшей дочери князя Киевского Ярослава Мудрого — княжны Анны, которую в некоторых источниках называют Анной Русской. Производство должно начаться в середине лета и закончиться к концу 2024 года, премьера запланирована на 2025 год.

Режиссер Алексей Сидоров («Бой с тенью», «Т-34», «Чемпион мира») заявил, что на роль княжны Анны рассматриваются Елизавета Базыкина и Валентина Ляпина, ее избранника — воина Остромира могут сыграть Виктор Хориняк или Илья Маланин, а за роль князя Ярослава Мудрого конкурируют Сергей Гармаш и Владимир Машков.

«Декорации и костюмы, естественно, будем делать с нуля, так как ничего с домонгольской эпохи практически не сохранилось. Фильм насыщен действием — ярко, интересно, но не кроваво. Это фильм о Золотом веке Древней Руси и о любви», — рассказал Сидоров.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Королева Анна
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
Владимир Машков
Никита Михалков
Сергей Гармаш
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Воображаемые друзья
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь