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13 апреля 2024, новость

Сыгравшая Маргариту Ковальчук высказалась о Снигирь: «Обожаю Юлю»

Актриса Анна Ковальчук заявила, что смотреть на Юлию Снигирь в кино приятно

Сыгравшая Маргариту в телеэкранизации романа Булгакова от режиссера Владимира Бортко Анна Ковальчук заявила, что ей понравился актерский ансамбль в новом фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Ее слова передает The Voice.

«Я обожаю этих артистов, которых в кадре я видела! Я обожаю Снигирь Юлю, это просто потрясающая актриса, поэтому не буду ничего оценивать. В принципе на нее смотреть — уже одно удовольствие!» — призналась звезда «Тайн следствия».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук вспомнила, что сериал 2005 года снимался «по старинке» — с использованием декораций, а не компьютерной графики. Она считает, что в подобных работах есть свой шарм и красота. В новом фильме, отметила артистка, ей показалось интересным, что авторы нарушили хронологию оригинального произведения Михаила Булгакова.

Ковальчук также порадовалась, что современные постановщики обращаются к классическим произведениям, и подытожила свою речь фразой: «Чем больше их будет снято, тем лучше».

В феврале стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» Локшина заработал более миллиарда рублей в отечественном прокате. Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова поставила рекорд российского проката — стала первым отечественным фильмом с возрастным рейтингом «18+», которому удалось собрать миллиард.

Ранее Юлия Снигирь также высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук.

6.9
Мастер и Маргарита
2024/Россия18+драмафэнтези
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Анна Ковальчук
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