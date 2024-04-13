Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-мл. вышел в свет в необычном образе. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

59-летний артист пришел на премьеру сериала «Сочувствующий» в Лос-Анджелесе, съемками которого занималась телестудия HBO. Дауни-мл. выбрал для мероприятия серый классический костюм, черную прозрачную рубашку и лакированные туфли. На размещенных фото видно, что обувь оформлена массивным каблуком.