Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-мл. вышел в свет в необычном образе. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.
59-летний артист пришел на премьеру сериала «Сочувствующий» в Лос-Анджелесе, съемками которого занималась телестудия HBO. Дауни-мл. выбрал для мероприятия серый классический костюм, черную прозрачную рубашку и лакированные туфли. На размещенных фото видно, что обувь оформлена массивным каблуком.
Также звезда «Железного человека» дополнил свой внешний вид очками с оранжевыми линзами, кожаным ремнем, часами и браслетом, украшенным бусинами.
Ранее Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне.