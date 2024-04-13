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13 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Джеймс МакЭвой играет опасного психопата

В новом триллере «Не говори никому» герой актера лжет и провоцирует
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился трейлер психологического триллера «Не говори никому» с Джеймсом МакЭвоем в роли манипулятивного психопата.

По сюжету, Луиза (Маккензи Дэвис) и Бен (Скут МакНэри) знакомятся на отдыхе с симпатичной семейной парой, которая зовет их в гости. Поначалу хозяева рады приезжим, но вскоре начинают вести себя агрессивно, заставляя Бена с Луизой не только нервничать, но и опасаться за свои жизни.

«Не говори никому» — ремейк одноименного датского хоррора 2022 года. Его режиссером стал Джеймс Уоткинс, поставивший сериал «МакМафия».

Мировая премьера фильма запланирована на 9 августа.

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