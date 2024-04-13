Трейлер дня: Джеймс МакЭвой играет опасного психопата

По сюжету, Луиза (Маккензи Дэвис) и Бен (Скут МакНэри) знакомятся на отдыхе с симпатичной семейной парой, которая зовет их в гости. Поначалу хозяева рады приезжим, но вскоре начинают вести себя агрессивно, заставляя Бена с Луизой не только нервничать, но и опасаться за свои жизни.