Кино на вечер: впечатляющий фильм-катастрофа о дочери космонавта

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456296595&hash=b765005c879e8cf8&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за пролетевшей мимо Земли кометы в недалеком будущем на территорию от Новой Зеландии до Владивостока обрушиваются метеоритные дожди. В результате катаклизма повреждается и орбитальная космическая станция, единственным выжившим сотрудником которой оказывается российский космонавт Арабов.

Несмотря на усилия искусственного интеллекта под названием Мир-А, настаивающего на отправке космонавта домой, Арабов не спешит садиться в спасательную капсулу. Ведь отсюда он может наблюдать за ситуацией во Владивостоке и подсказывать своей 15-летней дочери Лере, как выжить в разрушенном городе.

«Мира» — редкий отечественный фильм-катастрофа, наполненный живописным и разнообразным экшеном, по масштабу и качеству графики сравнимый с работами Роланда Эммериха.

В эпицентре этой эффектной и захватывающей ленты — история трогательных отношений отца и дочери, пытающихся не потерять контакт и услышать друг друга посреди оглушающего апокалипсиса.