Кино на вечер: впечатляющий фильм-катастрофа о дочери космонавта

Из-за пролетевшей мимо Земли кометы в недалеком будущем на территорию от Новой Зеландии до Владивостока обрушиваются метеоритные дожди. В результате катаклизма повреждается и орбитальная космическая станция, единственным выжившим сотрудником которой оказывается российский космонавт Арабов.
Несмотря на усилия искусственного интеллекта под названием Мир-А, настаивающего на отправке космонавта домой, Арабов не спешит садиться в спасательную капсулу. Ведь отсюда он может наблюдать за ситуацией во Владивостоке и подсказывать своей 15-летней дочери Лере, как выжить в разрушенном городе.
«Мира» — редкий отечественный фильм-катастрофа, наполненный живописным и разнообразным экшеном, по масштабу и качеству графики сравнимый с работами Роланда Эммериха.
В эпицентре этой эффектной и захватывающей ленты — история трогательных отношений отца и дочери, пытающихся не потерять контакт и услышать друг друга посреди оглушающего апокалипсиса.