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12 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Кино на вечер: впечатляющий фильм-катастрофа о дочери космонавта

Отмечаем День космонавтики в компании «Миры» — зрелищного экшена о российском космонавте, спасающем свою дочь
Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за пролетевшей мимо Земли кометы в недалеком будущем на территорию от Новой Зеландии до Владивостока обрушиваются метеоритные дожди. В результате катаклизма повреждается и орбитальная космическая станция, единственным выжившим сотрудником которой оказывается российский космонавт Арабов.

Несмотря на усилия искусственного интеллекта под названием Мир-А, настаивающего на отправке космонавта домой, Арабов не спешит садиться в спасательную капсулу. Ведь отсюда он может наблюдать за ситуацией во Владивостоке и подсказывать своей 15-летней дочери Лере, как выжить в разрушенном городе.

«Мира» — редкий отечественный фильм-катастрофа, наполненный живописным и разнообразным экшеном, по масштабу и качеству графики сравнимый с работами Роланда Эммериха.

В эпицентре этой эффектной и захватывающей ленты — история трогательных отношений отца и дочери, пытающихся не потерять контакт и услышать друг друга посреди оглушающего апокалипсиса.

6.3
Мира
2022/Россия12+драмаприключенияфантастика
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